Минюст Франции отказался вмешаться в дело об убийстве Сары Халими

Министр юстиции Франции Николь Белубэ заявила, что не будет вмешиваться в процесс по делу об убийстве Сары Халими, которое еврейская община страны требует классифицировать как преступление на почве религиозной ненависти.

Аргументируя свое решение, глава минюста сослалась на гарантированный конституцией принцип разделения властей, пишет в среду, 26 июля, агентство еврейских новостей JTA.

Данное заявление было сделано в начале встречи и президентом Совета еврейских организаций Франции (CRIF) Франсисом Калифой и двумя его заместителями.

4 июля текущего года 67-летняя еврейка Сара (Люси) Халими, жительница 11-го округа Парижа, была выброшена ее соседом, 27-летним арабом-мусульманином по имени Кобили Траоре, из окна трехэтажного дома, где находится ее квартира, и погибла от полученных при падении травм.

Преступник был направлен на психиатрическую экспертизу – следователи подозревают, что он страдает психическими заболеваниями. Полиция ранее отвергла версию убийства на почве ненависти, несмотря на то, что Траоре во время совершения этого преступления выкрикивал "Аллах Акбар!" и произносил молитвы. Издание напоминает, что ранее он не попадал в поле зрения психиатров.

Дочь Халими рассказала, что Траоре при встрече называл соседку "грязной еврейкой". Калифа и другие лидеры еврейской общины Франции убеждены, что данное преступление было совершено на почве антисемитизма, и требуют от суда учитывать мотивы преступника. Однако обвинительное заключение, предъявленное Траоре, не содержит упоминания о его ненависти к евреям или каких-либо других упоминаний об отягчающих обстоятельствах.

Напомним, что ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон затронул в ходе выступления это убийство, заявив, что правоохранительные органы обязаны докопаться до правды, несмотря на то, что убийца отрицает свою вину.