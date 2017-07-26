Киевский суд потребовал от СБУ судить президента Украины за измену родине

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) зарегистрировать и начать расследование уголовного дела о государственной измене украинского президента Петра Порошенко.

СБУ ответила отказом на это требование, пишет в среду, 26 июля, сайт NEWSru.com.

О возбуждении уголовного дела сообщил на своей странице в социальной сети Facebook бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, который и был инициатором этого шага.

Ранее Кузьмин опубликовал в сети определение Печерского суда города Киева от 25 июля 2017 года, снабдив документ следующим комментарием: "Как видите, суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017".

Суд принял решение о возбуждении уголовного дела по заявлению самого Кузьмина, который утверждал, что Порошенко в период с 2013-го по 2017 год с помощью принадлежащей ему липецкой фабрики Roshen якобы "финансировал российскую армию", с которой украинский президент, "по его же словам, воюет в Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины". Сам Кузьмин у себя на родине имеет неоднозначную репутацию. В мае 2014 года

Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины начало досудебное расследование по факту организации незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. МВД и ГПУ объявили юриста в международный розыск, однако Интерпол счел уголовное преследование Кузьмина на Украине политически мотивированным и отказался его разыскивать.

Липецкая кондитерская фабрика Roshen, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью прекратили свою работу на территории России 20 июня, сообщала ранее пресс-служба корпорации. Производство на фабрике было остановлено 1 апреля 2017 года.

В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики Roshen было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере). По мнению следователей, при строительстве кондитерской фабрики в Липецкой области мошенническим образом было похищено 180 млн рублей бюджетных средств.

Корпорацию Roshen, считающуюся одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, основал Порошенко, который и является и главным акционером компании. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.