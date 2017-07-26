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В мире

Конгресс США принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР

время публикации: 03:31 | последнее обновление: 03:46 блог версия для печати фото
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР

Палата представителей Конгресса США во вторник, 25 июля, приняла законопроект, позволяющий ввести новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Документ поддержали 419 конгрессменов, лишь трое голосовали "против".

Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом, после чего поступит на подпись к президенту, передает РИА Новости.

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму и на Украине США приняли пакет ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает законопроект, предусматривающий существенное ограничение полномочий президента в вопросах санкционной политики. В частности, в документе имеется пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.

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