Полиция Швейцарии задержала мужчину, напавшего на людей с бензопилой

Швейцарская полиция во вторник, 25 июля, задержала злоумышленника, который накануне напал с бензопилой на людей в городе Шаффхаузен, недалеко от границы с Германией, передает информационное агентство Reuters.

Согласно сообщению полиции кантона Цюрих, 50-летний Франц Врусис, не имеющий определенного места жительства и ведущий бродяжнический образ жизни, был задержан в городе Тальвиль, расположенном примерно в 60 км от Шаффхаузена.

По уточненным данным, в результате нападения, совершенного в офисе страховой компании CSS, пострадали два ее сотрудника. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что нападавший, "лысый и неопрятный", скрылся с места происшествия на автомобиле модели Volkswagen Caddy со швейцарскими номерными знаками. Полиция заявила, что данное преступление не является актом терроризма.

Мотивы злоумышленника пока неясны. Расследование инцидента продолжается.