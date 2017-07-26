Суд в Страсбурге постановил: женщины после 50 лет нуждаются в сексе не меньше молодых

Европейский суд по правам человека нашел дискриминационным постановление португальских судей, вынесенное ими по делу 50-летней гражданки Португалии Марии Мораиш, матери двух детей, требовавшей компенсации за халатность, допущенную медиками.

Об этом пишет в среду, 26 июля, португальское издание Correio da Manha.

Истица утверждала, что в результате перенесенной ею в 1995 году гинекологической операции она утратила возможность наслаждаться сексом и иметь нормальные отношения. Судьи же пришли к выводу, что в зрелом возрасте потребность в сексе снижается – как и положенная женщине компенсация, составившая одну треть от стандартной суммы.

В статье отмечается, что такое решение вынесло судейское жюри Лиссабона в составе одного мужчины и двух женщин в возрасте за пятьдесят. Данный вердикт вызвал бурю возмущения в Португалии, а одна из политиков назвала его "юриспруденцией Талибана".

Суд в Страсбурге встал на сторону истицы, заявив, что португальские коллеги "погрязли в предрассудках" и нарушили закон о праве на частную и семейную жизнь, проигнорировав "физическую и психологическую важность секса для самореализации и других аспектов жизни женщины".

Мораиш получит 3.250 евро в качестве возмещения нанесенного ущерба и 2.460 евро на покрытие судебных расходов.