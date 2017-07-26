"Дело Siemens": ЕС расширяет санкции в отношении России

Послы Евросоюза согласовали включение в черный список для России четырех человек и трех компаний – из-за скандала вокруг турбин компании Siemens. Имена людей и названия фирм пока не обнародованы.

Об этом сообщает в среду, 26 июля, информационное агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник и корреспондента "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка.

Газета "Коммерсант" пишет со ссылкой на собственные информированные источники, что под ограничительные меры могут попасть входящие в "Ростех" ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ), а также их руководители.

Кроме того, в "черный список" ЕС может быть включен чиновник из минэнерго РФ – скорее всего, им станет заместитель министра Андрей Черезов, курирующий Крым.

Напомним, что "европейский ответ" на поставку газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций инициировала Германия. МИД ФРГ ранее заявил: "В качестве ответа на нарушающую договор поставку турбин в Крым мы готовим реакцию на европейском уровне".