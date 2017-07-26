В Техасе запретят трансгендерам пользоваться общественными уборными

Контролируемый республиканцами Сенат Техаса проголосовал за законопроект, фактически запрещающий трансгендерам пользоваться общественными уборными, сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, все уборные, душевые и гардеробные комнаты в государственных школах и других общественных учреждениях будут использованы "только для людей одного пола, указанного в свидетельстве о рождении", а не в соответствии с собственной гендерной идентификацией человека.

Отметим, что подобный закон, принятый в Северной Каролине, был быстро отменен, поскольку привел к бойкоту со стороны ряда спортивных организаций и бизнесов и к убыткам в сотни миллионов долларов.

Напомним, в феврале этого года Белый дом отменил введенный предыдущей администрацией указ, позволяющий школьникам-трансгендерам выбирать туалеты и ванные комнаты в соответствии с их собственной гендерной идентификацией.

Речь идет об указе администрации Барака Обамы, принятом в мае прошлого года. Указ был принят с целью защитить подростков-трансгендеров от дискриминации со стороны соучеников. Тогда Белый дом объяснял, что указ был издан в соответствие с законом Title IX, запрещающим в школах дискриминацию на почве гендерной принадлежности. Было объявлено, что школы, которые откажутся соблюдать новые правила, могут быть лишены государственного финансирования.

Весной 2016 года 13 штатов во главе с Техасом подали в суд против указа, и окружной судья в Техасе временно приостановил полное исполнение новых правил.

СМИ отмечают, что после решения администрации Трампа дальнейшую судьбу трансгендеров в школах будет решать Верховный суд, который должен постановить, распространяется ли закон Title IX на гендерную идентификацию, как решила администрация Обамы, или же только на гендерную принадлежность. Верховный суд может также передать полномочия по решению этого вопроса судам низшей инстанции.