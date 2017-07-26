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Трамп объявил о том, что намерен запретить трансгендерам служить в армии США

время публикации: 16:55 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
Трамп объявил о том, что намерен запретить трансгендерам служить в армии США

Правительство США намерено запретить трансгендерам служить в американской армии, написал в среду, 26 июля глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Президент разъяснил, что американская армия должна сосредоточиться на "решающей и окончательной победе" и не может в связи с этим обременять себя "огромными медицинскими издержками и другими помехами", связанными с прохождением службы этой категорией населения. Он подчеркнул, что данное решение было принято после консультаций с генералами и военными экспертами.

Напомним, что в 2014 году трансгендеры обратились в министерство обороны США разрешить им открыто служить в армии. Они заявили, что подвергаются дискриминации в отличие от ЛГБТ-сообщества, представители которого в 2011 году получили такое разрешение.

В июле 2016 года бывший глава Пентагона Эштон Картер снял запрет на службу трансгендеров в армии. По информации исследовательского центра RAND Corporation, в тот период в армии США, насчитывающей 1,2 млн человек, несли службу около 2.450 трансгендеров. После того, как ограничения были сняты, трансгендеры, которые уже служили в американской армии, смогли обращаться за медицинской помощью.

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