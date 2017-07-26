Китаянка ворвалась в дом бывшего мужа и уничтожила его коллекцию скрипок

34-летняя гражданка Китая была задержана в минувший вторник по подозрению в акте вандализма: она ворвалась в квартиру своего бывшего мужа, 62-летнего скрипичного мастера, и уничтожила его коллекцию: 54 скрипки и 70 смычков на общую сумму в 105.9 млн йен (950.700 долларов США).

Об этом инциденте, происшедшем в 2014 году в японском городе Нагоя, пишет 26 июля сайт новостной службы ВВС.

Наиболее ценным экспонатом уничтоженной коллекции была итальянская скрипка стоимостью 50 млн йен, уточняет японское агентство новостей Kyodo.