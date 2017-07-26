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В мире

Жертвой очередной выходки российских пранкеров стал министр энергетики США

время публикации: 13:01 | последнее обновление: 13:04 блог версия для печати фото
Рик Перри

Скандально известные российские пранкеры Вован и Лексус вновь устроили телефонный розыгрыш - на этот раз их жертвой стал министр энергетики США Рик Перри.

Пранкеры позвонили американскому министру от имени главы украинского правительства Владимира Гройсмана (отметим, что за Гройсмана Вован и Лексус выдают себя не впервые), и в течение 20 минут обсуждали с Перри увеличение экспорта на Украину американского угля, санкции США в адрес России, помощь Украине в разработке месторождений нефти и газа, Парижское климатическое соглашение и другие темы, связанные с вопросами энергетики.

Владимир Краснов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, прославились еще в 2015 году, когда разыграли британского музыканта Элтона Джона, позвонив ему от имени президента России Владимира Путина. Разговор с "российским президентом" состоялся через несколько дней после того, как сэр Элтон Джон в одном из интервью выразил твердое намерение обсудить с Владимиром Путиным его "нелепое" отношение к правам российских геев.

В феврале этого года Вован и Лексус разыграли американскую конгрессвумен Максин Уотерс, также позвонив ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. В ходе беседы Уотерс, которая была убеждена, что беседует с Гройсманом, говорила о планах США ужесточить санкции в адрес России.



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