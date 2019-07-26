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В мире

Убийство в Мехико: стрелявшая призналась, что ей заказали израильского авторитета

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:26 блог версия для печати фото
Убийство в Мехико: стрелявшая призналась, что ей заказали израильского авторитета
Убийство в Мехико: стрелявшая призналась, что ей заказали израильского авторитета

Мексиканские СМИ публикуют новые подробности расследования убийства двух израильских преступников, совершенного накануне в ресторане в южной части Мехико.

Согласно новым данным, стрелявшая в них женщина, 33-летняя Эсперанза Гутьерез Рохано, на допросе созналась, что ей заплатили 5.000 мексиканских песо (чуть меньше 1.000 шекелей), чтобы она убила двух израильтян.

Эта информация подтверждает подозрения израильской полиции, что у покушения криминальная подоплека, и речь не идет об убийстве на романтической почве.

Оба убитых были связаны с израильским преступным миром, причем один из них занимал высокое положение в уголовной иерархии. Следователи полагают, что убийство в мексиканской столице приведет к переделу криминальной карты Израиля.

24 июля в ресторане азиатской кухни на площади Артц Педрегаль в южной части Мехико были расстреляны два гражданина Израиля. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

Еще два человека получили ранения, включая полицейского, который пытался нейтрализовать стрелявшую. Пули попали ему в бедро и в шею. Стрелявшая, 33-летняя Эсперанза Гутьерез Рохано, была задержана.

Мексиканские СМИ выдвинули версию об убийстве на романтической почве. Утверждалось, что между Эсперанзой и одним из убитых были романтические отношения, и что, узнав об измене, женщина приобрела за 7 тысяч песо пистолет и наняла сообщников.

Однако, учитывая личности убитых, в Израиле не поверили в эту версию. 44-летний Бен Сутхи – известный преступник, который в конце 90-х годов был приговорен к 17 годам заключения за участие в убийстве Мени Аслана, но смог бежать из тюрьмы в Мексику, подкупив полицейского. Там в 2004 году его арестовали по подозрению в организации банды, занимавшейся убийствами и наркоторговлей. Он был экстрадирован в Израиль, где рассказал, что бежал из тюрьмы, опасаясь стать жертвой криминальных разборок. После освобождения он вернулся в Мексику. По данным мексиканских СМИ, он был связан с картелем "Лос Бельтран Лейва" и с одним из его лидеров Эдгаром Вальдезом Виллареа, недавно осужденным в США на 50 лет тюрьмы. Второй убитый – его помощник 40-летний Алон Азулай.

Мексиканская полиция сообщила, что убитые были связаны с игорным бизнесом и с распространением наркотиков в барах и на дискотеках.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июля 2019 г.
Полиция: "Убийство в Мехико приведет к переделу криминальной карты Израиля"
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июля 2019 г.
В Мехико "на романтической почве" застрелены два гражданина Израиля





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