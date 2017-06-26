В Колумбии затонуло судно со 150 туристами на борту, не менее девяти погибших

В воскресенье, 25 июня, во время плавания по водохранилищу неподалеку от города колумбийского города Гуатапе (департамент Антьокия) затонуло туристическое судно El Almirante, на борту которого находились около 150 человек.

Как сообщает агентство France Presse, найдены тела девяти погибших, 28 человек считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается. К ней подключены военно-воздушные силы, сотрудники пожарной службы, гражданские спасатели и добровольцы.

По словам спасшихся пассажиров, судно было перегружено, ни у кого из находившихся на борту не было спасжилетов.