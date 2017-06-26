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Гадалка, утверждающая, что она дочь Сальвадора Дали, добилась эксгумации

время публикации: 19:47 | последнее обновление: 19:50 блог версия для печати фото
Сальвадор Дали

Окружной суд Мадрида распорядился провести эксгумацию останков знаменитого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали – по иску жительницы Жироны Марии Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что она является его дочерью.

Эксперты проведут анализ ДНК на предмет установления отцовства, пишет в понедельник, 26 июня, сайт новостной службы ВВС.

Ответчиком на этом процессе выступят власти страны, которой Дали завещал свое наследие.

61-летняя Мартинес, которая зарабатывает на жизнь гаданием на картах Таро, утверждает, что за год до ее рождения у художника был кратковременный роман с ее матерью-горничной, и она является плодом этой связи.

Напомним, что Дали - уроженец небольшого городка Фигерас в провинции Каталония, где сегодня находится его дом-музей. Он был женат россиянке Елене Дьяконовой, которая вошла в историю под именем Гала. Знаменитый художник умер в 1989 году в возрасте 85 лет и похоронен в родном городе. Детей у этой пары не было.

Издание напоминает, что впервые Мартинес объявила о том, что является дочерью художника в 2015 году, о чем ей якобы неоднократно рассказывала мать.

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