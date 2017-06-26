Спикер Кнессета произнесет в Совете Федерации РФ речь на иврите и на русском

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн во вторник, 27 июня, отправится с трехдневным официальным визитом в Москву.

В день приезда он встретится с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, а затем они вместе проведут пресс-конференцию, на которой ответят на вопросы журналистов.

В среду, 28 июня, израильский спикер выступит перед Советом Федерации. Пресс-служба Кнессета отмечает, что свою речь Юлий Эдельштейн произнесет на иврите и по-русски.

В последний день своего визита Эдельштейн встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, а также с главами еврейских общин.

Для гостя из Израиля будет организована экскурсия по Москве. Юлий Эдельштейн, бывший "узник Сиона", изъявил желание посетить места, с которыми связана его молодость. Он побывает в Хоральной синагоге, дом, в котором он был арестован за свою сионистскую деятельность и преподавание иврита, здание суда и Бутырскую тюрьму.