Жителя Арканзаса поймали спустя 32 года после побега из тюрьмы

60-летний Стивена Дишман из Арканзаса, США, 32 года находившийся в розыске после побега из тюрьмы, был задержан в своем доме в Спрингдейле местной полицией, сообщает Fox News.

В декабре 1984 года Дишман был приговорен к семи годам тюремного заключения за ограбление. В декабре 1987 года заключенный мог получить условно-досрочное освобождение, однако в мае 1985 года Дишман бежал из тюрьмы.

После поимки беглецу придется отбыть в заключении оставшийся срок. Кроме того, прокуратура может предъявить ему новые обвинения.

СМИ не сообщают, каким образом полиция 32 года спустя узнала о местонахождении Дишмана.