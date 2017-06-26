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В мире

Жителя Арканзаса поймали спустя 32 года после побега из тюрьмы

время публикации: 10:05 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
Жителя Арканзаса поймали спустя 32 года после побега из тюрьмы

60-летний Стивена Дишман из Арканзаса, США, 32 года находившийся в розыске после побега из тюрьмы, был задержан в своем доме в Спрингдейле местной полицией, сообщает Fox News.

В декабре 1984 года Дишман был приговорен к семи годам тюремного заключения за ограбление. В декабре 1987 года заключенный мог получить условно-досрочное освобождение, однако в мае 1985 года Дишман бежал из тюрьмы.

После поимки беглецу придется отбыть в заключении оставшийся срок. Кроме того, прокуратура может предъявить ему новые обвинения.

СМИ не сообщают, каким образом полиция 32 года спустя узнала о местонахождении Дишмана.

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