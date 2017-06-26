Японские власти дают советы: что делать в случае ядерной атаки со стороны КНДР

Правительство Японии регулярно инструктирует граждан о том, как следует вести себя в случае ядерной атаки со стороны Северной Кореи: по мнению японских экспертов, им следует лечь на землю или же искать убежище.

Эти 30-секундные клипы, посылаемые спутниковой системой оповещения J-Alert, рассылаются через колонки, установленные по всей стране, публикуют 70 газет и 43 телеканала – передачи продолжатся до середины июля, сообщает японское агентство новостей Kyodo News.

Официальные лица советуют искать убежище под землей или в хорошо укрепленном бетонном здании. Правительство намерено также принять меры по обеспечению безопасности, а в стране в это время наблюдается резкий рост спроса на противоядерные бункеры отечественного производства.

Кроме того, гражданам рекомендовано отойти от окон, закрыть голову, если они находятся на открытом пространстве, или спрятаться за какой-либо массивный объект.

Напомним, что КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку. В мае текущего года три из них упали на воду в районе экономической зоны Японии – примерно в 240 км от побережья северной префектуры Акита.

В этом же месяце Северная Корея предупредила, что Япония, " которая является логистической базой США" будет "покрыта радиоактивными облаками", если разразится ядерная война на Корейском полуострове. Эту статью опубликовала государственная северокорейская газета "Родун Синмун", напоминает британский таблоид The Daily Mail.