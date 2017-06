В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в бассейн с детьми

Вечером в воскресенье, 25 июня, легковой автомобиль пробил ограду мотеля Vagabond в Сан-Педро (порт в Лос-Анджелесе, Калифорния, США) и влетел в бассейн, где в это время находились дети 6-10 лет, сообщает ABC News.

По данным CBS Los Angeles, водитель получил тяжелые травмы и госпитализирован в критическом состоянии. Еще восемь человек были травмированы легко.

Никто из детей, находившихся в бассейне, всерьез не пострадал.

Полиция расследует обстоятельства этого происшествия.

As Many As 8 Hurt -- 1 Critically -- After Vehicle Slams Into Motel Pool https://t.co/JUXAyYZXIS pic.twitter.com/EAkKFCB3bM