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В мире

В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в бассейн с детьми

время публикации: 11:34 | последнее обновление: 11:42 блог версия для печати фото
В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в бассейн с детьми

Вечером в воскресенье, 25 июня, легковой автомобиль пробил ограду мотеля Vagabond в Сан-Педро (порт в Лос-Анджелесе, Калифорния, США) и влетел в бассейн, где в это время находились дети 6-10 лет, сообщает ABC News.

По данным CBS Los Angeles, водитель получил тяжелые травмы и госпитализирован в критическом состоянии. Еще восемь человек были травмированы легко.

Никто из детей, находившихся в бассейне, всерьез не пострадал.

Полиция расследует обстоятельства этого происшествия.

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