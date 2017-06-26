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Медбрат из Перми подозревается в убийстве пациента, попросившегося в туалет

время публикации: 17:28 | последнее обновление: 17:28 блог версия для печати фото
Медбрат из Перми подозревается в убийстве пациента, попросившегося в туалет

Следователи Пермского края возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника наркологического диспансера, который "причинил смертельные травмы одному из пациентов, просившегося пустить его в туалет.

Данное преступление было совершено в ночь на 2 мая 2017 года в здании Пермского краевого наркологического диспансера. Медбрат жестоко избил пациента, проходившего лечение в этом учреждении. "Своими неправомерными действиями обвиняемый причинил потерпевшему травму, несовместимую с жизнью" – сообщается 26 июня на официальном сайте краевого управления СК РФ.

Согласно материалам следствия, вина погибшего состояла в том, что он хотел в туалет. "Он стал проситься в туалет, но два медбрата, дежурившие в ту ночь, не пускали его. Видимо, просьбы пациента им надоели, и один из медиков начал бить мужчину" – приводит рассказ следователя Михаила Дудко издание Ura.ru.

Пострадавший скончался дома через несколько дней. Патологоанатомы диагностировали о него травмы груди и переломы ребер, однако в больницу этот человек не обращался.

Подозреваемому инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Медбрату грозит наказание – 15 лет лишения свободы. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование ведут сотрудники отдела СК РФ по Индустриальному району Перми. Подозреваемый своей вины не признает и утверждает, что никогда не бил пациентов.

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Понедельник, 26 июня 2017 г.
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