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В мире

"Отто Вармбиер получил по заслугам": профессор уволена из университета

время публикации: 19:12 | последнее обновление: 19:20 блог версия для печати фото
Университет Делавэра

Руководство Университета Делавэра уволило внештатного преподавателя Кэтрин Деттвайлер, которая заявила: Отто Вармбиер, пробывший год в трудовом лагере КНДР и умерший спустя несколько дней после возвращения на родину, "получил по заслугам".

Ей также запрещено возобновлять работу в этом учебном заведении, пишет в понедельник, 26 июня, издание Тhe Delaware News Journal.

Деттвайлер, которая преподавала в этом вузе антропологию, критиковала Вармбиера в соцсетях, а также в комментариях на сайте National Review, где было опубликовано известие о смерти американского студента.

"Это те самые дети, которые жалуются на низкие оценки, потому что уверены: им не надо изучать материал, чтобы получить хорошую отметку. И виноваты в этом его родители, которые внушили ему, что он может не делать то, чего ему не хочется. Возможно это так в США, где молодые, белые, богатые и невежественные мужчины безнаказанно насилуют женщин, но не в Северной Корее", – приводит издание текст, который Деттвайлер опубликовала в социальной сети Facebook.

Профессор также утверждала, что Вармбиер вел себя как "избалованный, наивный и высокомерный американский студент, который не привык отвечать за свои поступки" – за что и поплатился жизнью.

Несколькими днями ранее руководство университета издало заявление, в котором подвергло критике высказывания преподавательницы.

Отметим, что эссе подобного содержания опубликовало на днях издание The Huffington Post. Автор текста пишет, что "белый мужчина" Вармбиер чувствовал себя вправе делать за границей все, что хочет. Эти рассуждения были жестко высмеяны пользователями соцсетей.

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