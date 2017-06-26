"Израиль – государство апартеида": сорвано выступление Radiohead в Гластонбери

Пропалестинские активисты, прибывшие на фестиваль искусств в городе Гластонбери в Юго-Западной Англии, сорвали выступление британской рок-группы Radiohead, которая намерена дать концерт в Тель-Авиве. Протестующие размахивали палестинскими флагами, несли лозунги: "Израиль – государство апартеида. Radiohead, не выступай там" и скандировали "Свободу Палестине".

Об этом событии, происшедшем в конце прошлой недели, пишет 26 июня Jewish News.

Издание напоминает, что в феврале текущего года десятки ведущих деятелей искусств Великобритании подписали письмо, адресованной музыкантам Radiohead, в котором призвали их отменить намеченный на июль этого года концерт в Тель-Авиве.

Солист группы Том Йорк назвал это послание "оскорбительным" и заверил поклонников, что Radiohead ничего не знает о палестино-израильском конфликте.

Справка:

Radiohead , британская рок-группа из Оксфордшира, была основана в 1985 году, и ее состав с того времени не менялся. Ее стиль традиционно определяют как альтернативный рок, хотя на разных этапах исполнение варьировалось от брит-попа до арт-рока и электронной музыки. Дебютный сингл Creep вышел в 1992 году и первое время оставался незамеченным, однако стал хитом после выхода в 1993 году альбома Pablo Honey .

The Bends (1995) сделал Radiohead популярными в Великобритании, а третий альбом OK Computer (1997), посвященный расколу общества, принес Radiohead мировой успех и считается одним из наиболее значимых рок-альбомов 90-х. В 2000-м и 2001 году музыканты записали два экспериментальных альбома Kid A и Amnesiac. Последний на данный момент альбом, A Moon Shaped Pool, вышел в свет в 2016 году.

Radiohead оказали большое влияние на современную рок-музыку. По данным на май 2011 года, альбомы Radiohead были проданы тиражом 30 миллионов копий. Журнал Rolling Stone в2005 году поместил Radiohead на 73-е место в списке величайших музыкантов в истории]. Все альбомы начиная с OK Computer и до A Moon Shaped Pool номинировались на премию "Грэмми" за "Лучший альтернативный альбом" и трижды были удостоены этого звания.

Все альбомы группы получили статус золотых или платиновых в США и Великобритании.