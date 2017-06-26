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В мире

"Живая цепь" длиной 90 км: европейцы требуют отключения опасных атомных реакторов

время публикации: 12:42 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
АЭС "Тианж"

Не менее 50.000 человек – немцев, голландцев и бельгийцев – протестуют против двух АЭС. Они взялись за руки и выстроились в 90-километровую цепь – в знак протеста против ввода в строй бельгийских атомных реакторов "Тианж-2" и "Дул-3", в которых обнаружено множество микротрещин.

Участники этой международной демонстрации требуют их немедленного отключения, пишет в понедельник, 26 июня, немецкое издание DW.

За две недели до акции стало известно, что в корпусе реактора "Тианж-2" в ходе ультразвукового исследования были обнаружены 70 новых трещин. Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Ян Ямбон утверждает, что безопасности АЭС ничего не угрожает

По данным бельгийского информагентства Belga, при осуществлении аналогичной инспекции в 2015 году были обнаружены, в общей сложности, "около 3149 признаков", свидетельствующих о повреждениях в корпусе реактора "Тианж-2".

В 2016 году немецкие парламентарии раскритиковали решение Бельгии оставить в эксплуатации атомные электростанции "Тианж" и "Дул" и бесплатно выдавать всем жителям таблетки с йодом. За отключение этих АЭС выступает ряд политиков, общественных организаций и коммун, напоминает издание.

Городские власти Ахена при поддержке примерно ста приграничных коммун подали иски в бельгийские суды в связи с продолжением эксплуатации реактора "Тианж-2".

Бельгийская АЭС "Тианж" расположена неподалеку от Льежа и примерно в 70 километрах от Ахена, а "Дул" – вблизи Антверпена и примерно в 150 километрах от германской границы. Немецкие эксперты считают их эксплуатацию небезопасной.

Бельгия планирует полностью отказаться от использования атомной энергии к 2025 году. Изначально предполагалось, что реакторы "Тианж-1", а также "Дул-1" и "Дул-2" будут отключены к 2015 году, однако бельгийские власти продлили срок их эксплуатации на 10 лет.

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Понедельник, 26 июня 2017 г.
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