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Опрос "Левада-центр": самый выдающийся деятель в истории России – Иосиф Сталин

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати фото
Опрос "Левада-центр": самый выдающийся деятель в истории России – Иосиф Сталин

Диктатор Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории, опередив нынешнего президента РФ Владимира Путина и "солнце русской поэзии" Александра Пушкина.

Об этом пишут в понедельник, 26 июня, российские СМИ со ссылкой на результаты социологического опроса "Левада-центр".

Данный опрос проводился в период с 7-го по 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью. Статистическая погрешность составляет 3,4%.

На первое место Сталина поставили 38% опрошенных, за ним следуют Путин и Пушкин — так считают 34% россиян. Отмечается, что российский президент впервые попал в тройку лидеров подобных опросов, которые проводятся с 1989 года.

Третье место в списке досталось Владимиру Ленину (32%), однако его популярность по сравнению с предыдущими опросами заметно снизилась. Так, в 1989 году рейтинг главного российского революционера достигал 72%, напоминает информационное агентство РИА Новости.

В десятку выдающихся личностей также попали Петр I (29%), Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II (11%) и Михаил Лермонтов (11%).

Список замыкает экс-президент СССР Михаил Горбачев (6%), оказавшийся на 20-м месте.

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