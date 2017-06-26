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"Ложь Трампа": The New York Times посвятила разворот перечислению промахов президента

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати

Ведущая американская газета The New York Times выделила разворот под статью, озаглавленную "Ложь Трампа", где перечислены все случаи искажения фактов и невыполненных предвыборных обещаний, данных нынешним главой Белого дома.

В этот список включены также противоречивые заявления президента США по таким темам как война в Ираке, сотрудничество с NATO, попытка запрета на въезд в страну гражданам лести мусульманских стран, скромная численность людей, присутствующих на инаугурации и вмешательство России в ходе американских выборов.

Ему также вменяется в вину тот факт, что он инициировал в 2011 году движение Вirther, сторонники которого утверждали, что Обама не имеет права занимать пост президента США, поскольку родился не на Гавайях, как он утверждал, а в Кении. Напомним, что возглавлять Белый дом, согласно американским законам, имеет право лишь уроженец этой страны.

Авторы этой статьи напоминают, что затем Трамп отказался от этой конспирологической теории, и обвинил в разжигании кампании своего конкурента – экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

"Лживость" нынешнего президента подтверждают, по мнению редакции газеты, и показания экс-главы ФБР Джеймса Коми, который заявил под присягой на слушаниях в Сенате: он не доверяет Трампу. "Я был искренне обеспокоен тем, что он может солгать о характере нашей встречи, и поэтому пришел к мысли о необходимости документировать эти беседы". Эту обширную статью авторы завершили следующим выводом: Трамп постоянно лжет – с момента его прихода в Белый дом.

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