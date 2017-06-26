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В мире

Верховный суд США разблокировал указ Трампа о запрете на въезд мусульман

время публикации: 18:16 | последнее обновление: 18:16 блог версия для печати фото
Верховный суд США разблокировал указ Трампа о запрете на въезд мусульман

Верховный суд США принял решение пересмотреть в октябре этого года свой вердикт по ранее отклоненному указу президента США, временно приостанавливающему въезд в страну гражданам шести мусульманских стран – по просьбе администрации Белого дома.

Об этом пишет в понедельник, 26 июня, издание The Huffington Post.

До этого времени будут приостановлены большинство решений нижестоящих судов, которые блокируют действие документа, говорится в опубликованном заявлении.

Судьи также предоставили администрации Вашингтона частичное право на реализацию смягченной версии положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил: администрации уверена в том, что Верховный суд поддержит иммиграционный указ – несмотря на решения нижестоящих инстанций.

Напомним, что 6 марта Трамп подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым въезд в США запрещается на 90 дней гражданам шести мусульманских стран: Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, Йемена. Ирак, фигурировавший в предыдущей версии указа, в этот список не вошел.

Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.

15 марта федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) заблокировал указ за день до того, как он должен был вступить в силу.

Гавайи стали первым штатом, который обратился в суд, оспаривая указ о временном ограничении иммиграции из шести мусульманских стран. В иске, поданном представляющими штат адвокатами, говорилось, что из-за запрета пострадает мусульманское население штата, снизится приток туристов и студентов из-за рубежа.

Генеральный прокурор штата Дуг Чин назвал вторую версию этого указа Muslim Ban 2.0, отметив, что она мало отличается от первой, не оставляет места для экстренных случаев и исключений и также "беззаконна", как и первая. 12 июня второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, препятствующего въезду граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США.

Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Вирджиния.

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