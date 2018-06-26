Умер поэт Андрей Дементьев, называвший себя "другом Израиля"

Во вторник, 26 июня, в Москве в возрасте 89 лет умер поэт и редактор Андрей Дементьев. Как сообщают российские СМИ, он скончался в 1-й Городской больнице после продолжительной болезни.

Андрей Дементьев. Краткая биография

Андрей Дементьев родился в Твери 16 июля 1928 года. После окончания школы учился в Калининском педагогическом институте, затем в Литературном институте имени Горького.

Работал в газетах "Калининская правда" и "Смена", был комсомольским функционером.

С 1967 года жил в Москве. Был редактором отдела поэзии издательства "Молодая Гвардия", заместителем главного редактора (1972), а затем главным редактором журнала "Юность" (1981-1992).

С 1955-го было издано более 50 книг стихов Дементьева, не считая многочисленных сборников избранных и лучших стихов разных лет.

В 1997 году был назначен на должность директора ближневосточного представительства РТР в Израиле. Отозван с этой должности в 2000 году после публикации в "Московском комсомольце" стихов, обличающих российских чиновников.

За годы жизни в Израиле Дементьев вместе с коллегами создал три телевизионных фильма, посвященных Святой земле. Он называл себя "другом Израиля" и неоднократно выступал в защиту еврейского государства.

В 2003-2006 годах был ведущим программы "Народ хочет знать" на канале ТВЦ в паре с Матвеем Ганапольским, позже с Кирой Прошутинской, однако был уволен руководством канала без объяснения причин.

Вёл авторскую программу "Виражи времени" на "Радио России" с июля 2001 года.

Он был членом Общественной палаты Российской Федерации. Был награжден множеством медалей и орденов, был лауреатом многих литературных премий, как в советское время, так и после распада СССР.

Скончался 26 июня 2018 года в возрасте 89 лет в 1-й Городской больнице в Москве после продолжительной болезни.





