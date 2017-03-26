Беспрецедентная голая акция в Освенциме: "Протест против войны на востоке Украины"

Польская прокуратура в субботу, 25 марта, предъявила обвинения 11 участникам акции протеста, проведенной накануне у ворот мемориального комплекса, расположенного на территории концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), передают агентства AFP и PAP.

- Фоторепортаж NEWSru.co.il из Освенцима

Как сообщалось ранее, участники этой акции, молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет, зарезали ягненка и разделись догола, приковав себя наручниками к воротам бывшего концлагеря. На белом полотнище красной краской (или кровью) они написали "Любовь". Происходящее снимали с помощью камеры, установленной на беспилотном квадрокоптере.

Возмущенные сотрудники мемориального комплекса вызвали охрану. Нарушителей порядка задержали и передали полицейским.

Обвинения в осквернении мемориального памятника предъявлены семерым мужчинам и четырем женщинам, сообщил прокурор Мариуш Сломка. Среди них шесть граждан Польши, четыре гражданина Беларуси и один гражданин Германии. Кроме того, человека, который зарезал ягненка ради этой акции, дополнительно обвиняют в жестоком обращении с животным, ему грозят до двух лет лишения свободы.

На допросах задержанные сказали, что их акция была протестом против войны на востоке Украины и призывом "за мир во всем мире".

Судя по имеющейся информации, задержанные не принадлежат к какой-либо политической организации, они просто нашли друг друга в социальных сетях и договорились о проведении акции.

Ранее сообщалось, что в акции принимали участие 14 человек. Известно, что нескольких подозреваемых в субботу отпустили из-под стражи.

Узниками лагеря Освенцим-Биркенау были, в основном, евреи. Но в этом лагере смерти убивали также поляков, цыган и представителей других национальностей. Принято считать, что в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, в их числе 1,1 миллиона евреев. Точное количество погибших установить невозможно, так как многие документы были уничтожены.





