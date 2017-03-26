26 марта 2017 г.
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В мире

В Ковеле найдены еврейские надгробия, которыми крыли мостовые

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
В Ковеле найдены еврейские надгробия, которыми крыли мостовые
В Ковеле найдены еврейские надгробия, которыми крыли мостовые
В Ковеле найдены еврейские надгробия, которыми крыли мостовые

В Ковеле (северо-западная Украина), на территории бывшей военной части, где теперь ведется жилое строительство, были найдены десятки надгробий с еврейского кладбища, которые в годы существования военной части использовались для строительства дорог.

Глава Волынской еврейской общины Илья Мирецкий рассказал редакции NEWSru.co.il, что надгробия нашли строители, приступившие к рытью котлована. Строители связались с Мирецким и помогли ему вывезти надгробия в другое место.

По данным Мирецкого, надгробия попали в военную часть с еврейского кладбища, которое находилось через дорогу от части и было разрушено в конце 70-х годов. Надгробия перевезли на территорию части, где их использовали для строительства дорог.

Самое старое из тех надгробий, которые уже удалось очистить и осмотреть, датируется 1905 годом.

Мирецкий, который уже давно ведет переговоры с городской администрацией Ковеля о создании в городе памятника уничтоженным евреям, планирует использовать надгробия как элемент памятника.



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Воскресенье, 26 марта 2017 г.
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