В Ковеле найдены еврейские надгробия, которыми крыли мостовые

В Ковеле (северо-западная Украина), на территории бывшей военной части, где теперь ведется жилое строительство, были найдены десятки надгробий с еврейского кладбища, которые в годы существования военной части использовались для строительства дорог.

Глава Волынской еврейской общины Илья Мирецкий рассказал редакции NEWSru.co.il, что надгробия нашли строители, приступившие к рытью котлована. Строители связались с Мирецким и помогли ему вывезти надгробия в другое место.

По данным Мирецкого, надгробия попали в военную часть с еврейского кладбища, которое находилось через дорогу от части и было разрушено в конце 70-х годов. Надгробия перевезли на территорию части, где их использовали для строительства дорог.

Самое старое из тех надгробий, которые уже удалось очистить и осмотреть, датируется 1905 годом.

Мирецкий, который уже давно ведет переговоры с городской администрацией Ковеля о создании в городе памятника уничтоженным евреям, планирует использовать надгробия как элемент памятника.





