26 марта 2017 г.
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14:45 Антикоррупционные акции в России: десятки тысяч участников и массовые задержания
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В мире

Антикоррупционные акции в России: десятки тысяч участников и массовые задержания

время публикации: 14:45 | последнее обновление: 18:27 блог версия для печати фото
Задержание Алексея Навального. Москва, 26 марта 2017 года
Акция протеста во Владивостоке. 26 марта 2017 года
Акция протеста во Владивостоке. 26 марта 2017 года

По всей России продолжаются организованные "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК) протестные акции, на которые в десятках городов вышло множество людей. Самые массовые акции проходят в Москве и Петербурге, где митинги не были санкционированы.

По словам непосредственных участников, на Пушкинской площади в Москве собрались десятки тысяч человек (полиция заявляет о 7-8 тысячах). Силовики ОМОНа выстроились в цепь и стали теснить толпу. Была применена сила. В общей сложности, задержаны более 500 человек. Среди задержанных - глава ФБК Алексей навальный, а также журналисты, в числе которых корреспондент "Эха Москвы" Александр Плющев.

ФБК в Youtube ведет онлайн-трансляцию происходящего, которую на момент публикации смотрят более 130 тысяч человек.

После задержания Навального власти объявили, что получили сообщение о том, что в офисе ФБК подложена бомба. Вскоре после этого в офисе отключили свет, и трансляция была переведена в другую студию.

Тем временем в Санкт-Петербурге на Марсовом поле, где проходит согласованный митинг участников НОД "за традиционные ценности", собрались тысячи сторонников Алексея Навального, в том числе множество школьников 14-17 лет, сообщает "Фонтанка". Ранее петербургскому штабу Навального отказали в проведении митинга на Марсовом поле, однако участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности "не врать и не воровать" являются вполне традиционными. Потом демонстранты переместились на Дворцовую площадь.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в российских городах начались митинги против коррупции, участники которых требуют власти отреагировать на расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. В большинстве городов митинги сопровождались задержаниями организаторов и участников акций протеста.

Акции также проходили во Владивостоке, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Иваново, Твери, Пскове, Калининграде и многих других городах. Организаторы говорят, что протесты охватили примерно 100 городов.

См. на NEWSru.com хронику событий единого дня протеста против коррупции высших должностных лиц в Москве и в других городах России.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
Антикоррупционные митинги в России: задержан глава ФБК Алексей Навальный
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
Антикоррупционные митинги в России: в Москве начались первые задержания
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
#ДимонОтветит: в городах России проходят антикоррупционные акции, начались первые задержания







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