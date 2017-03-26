Антикоррупционные акции в России: десятки тысяч участников и массовые задержания

По всей России продолжаются организованные "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК) протестные акции, на которые в десятках городов вышло множество людей. Самые массовые акции проходят в Москве и Петербурге, где митинги не были санкционированы.

По словам непосредственных участников, на Пушкинской площади в Москве собрались десятки тысяч человек (полиция заявляет о 7-8 тысячах). Силовики ОМОНа выстроились в цепь и стали теснить толпу. Была применена сила. В общей сложности, задержаны более 500 человек. Среди задержанных - глава ФБК Алексей навальный, а также журналисты, в числе которых корреспондент "Эха Москвы" Александр Плющев.

ФБК в Youtube ведет онлайн-трансляцию происходящего, которую на момент публикации смотрят более 130 тысяч человек.

После задержания Навального власти объявили, что получили сообщение о том, что в офисе ФБК подложена бомба. Вскоре после этого в офисе отключили свет, и трансляция была переведена в другую студию.

Тем временем в Санкт-Петербурге на Марсовом поле, где проходит согласованный митинг участников НОД "за традиционные ценности", собрались тысячи сторонников Алексея Навального, в том числе множество школьников 14-17 лет, сообщает "Фонтанка". Ранее петербургскому штабу Навального отказали в проведении митинга на Марсовом поле, однако участники оппозиционного мероприятия заявили, что прекрасно впишутся в Марсово поле, поскольку их ценности "не врать и не воровать" являются вполне традиционными. Потом демонстранты переместились на Дворцовую площадь.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в российских городах начались митинги против коррупции, участники которых требуют власти отреагировать на расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" о недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. В большинстве городов митинги сопровождались задержаниями организаторов и участников акций протеста.

Акции также проходили во Владивостоке, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Иваново, Твери, Пскове, Калининграде и многих других городах. Организаторы говорят, что протесты охватили примерно 100 городов.

См. на NEWSru.com хронику событий единого дня протеста против коррупции высших должностных лиц в Москве и в других городах России.





