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В мире

Акции протеста в России: 82 города, около 70 тысяч участников, более 1.500 задержанных

время публикации: 26 марта 2017 г., 21:32 | последнее обновление: 26 марта 2017 г., 22:07 блог версия для печати фото
Акции протеста в России: 82 города, около 70 тысяч участников, более 1.500 задержанных
Акции протеста в России: 82 города, около 70 тысяч участников, более 1.500 задержанных
Акции протеста в России: 82 города, около 70 тысяч участников, более 1.500 задержанных

В воскресенье, 26 марта, в 82 городах России прошли протестные митинги, организованные "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК). Самые массовые акции протеста состоялись в Москве и Петербурге, где они не были санкционированы. В Москве на момент этой публикации было задержано около 860 человек.

Участники митингов, проходивших под девизом "Он нам не Димон" или #ДимонОтветит, требовали от властей отреагировать на расследование "Фонда борьбы с коррупцией" о "тайной империи Медведева".

В "прогулке" по Тверской и в стихийном митинге на Пушкинской площади в Москве, по неофициальным данным, приняли участие до 30 тысяч человек. По данным московской полиции - 8 тысяч. Среди задержанных - организатор акции Алексей Навальный, которого взяли практически сразу после выхода из метро. Навального поместили под административный арест. Ему вменяется организация несанкционированного митинга, суд назначен на 27 марта. Ночь он проведет в участке.

Также были задержаны все сотрудники ФБК, находившиеся в московском офисе. В офисе, куда ранее явилась полиция якобы по сигналу о заложенной бомбе, был отключен свет и произведен обыск. Руководителю предвыборного штаба Навального, Леониду Волкову, угрожают статьей об экстремизме.

Зачистив Пушкинскую площадь, ОМОН начал оттеснять митингующих к станциям метро. Вход на Красную площадь был полностью перекрыт.

В ходе прямой трансляции, которую в том числе вели сотрудники ФБК и телеканал "Дождь", можно было наблюдать, как ОМОН применяет к задержанным на Пушкинской площади грубую силу. В ход шли дубинки. Большинство задержанных - пожилые люди и молодые женщины. Сначала задерживали тех, кто поднимал плакаты. Позже ОМОН и полиция начали просто "выдергивать" людей из толпы.

Власти Москвы назвали действия правоохранительных органов "безукоризненными".

В Санкт-Петербурге, где городские власти также запретили проведение акции, митинг начался со сходки на Марсовом поле, где оппозиционеры присоединились к мероприятию "по защите традиционных ценностей". После этого участники акции собрались на Дворцовой площади. Всего, по данным СМИ, в Петербурге в акции приняли участие около 10 тысяч человек. Около 130 из них были задержаны.

Крупные антикоррупционные митинги прошли в Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре. Почти во всех городах они сопровождались задержаниями участников. С митинга в Махачкале полиция увезла в отделения более 150 человек. В Краснодаре - около 100. Во Владивостоке - около 40.

Среди задержанных много молодежи, студентов и школьников. Ранее сообщалось, что в акциях протеста приняло участие беспрецедентное число подростков 14-17 лет.

Символикой акции #ДимонОтветит стали желтые уточки и кроссовки из фильма-расследования ФБК.

Отметим, что федеральные каналы во время проходивших в 82 городах митингах продолжали транслировать ток-шоу и телесериалы.

Напомним, 2 марта на сайте Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) были опубликованы результаты расследования, в ходе которого проверялись сведения об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева. На данный момент только на YouTube видеоролик "Он вам не Димон" собрал почти 12 млн просмотров.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
Антикоррупционные акции в России: десятки тысяч участников и массовые задержания
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
Антикоррупционные митинги в России: задержан глава ФБК Алексей Навальный
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
Антикоррупционные митинги в России: в Москве начались первые задержания
// NEWSru.co.il // В мире // 26 марта 2017 г.
#ДимонОтветит: в городах России проходят антикоррупционные акции, начались первые задержания







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