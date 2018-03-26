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Пожар в торговом центре в Кемерове: множество погибших и пропавших без вести

время публикации: 06:11 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
Пожар в торговом центре в Кемерове: множество погибших и пропавших без вести
Пожар в торговом центре в Кемерове: множество погибших и пропавших без вести
Пожар в торговом центре в Кемерове: множество погибших и пропавших без вести

По состоянию на ранее утро понедельника, 26 марта, была подтверждена гибель 56 человек, в их числе не менее девяти детей, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Ранее агентство РИА Новости сообщало, что без вести пропавшими числятся 69 человек, в их числе 41 ребенок.

Тушение пожара и разбор завалов продолжаются.

Открытое горение в торговом центре ликвидировано на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Для тушения пожара и поисково-спасательной операции задействованы более 500 сотрудников МЧС России, сообщается на сайте МЧС по Кемеровской области.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что первый этап поисково-спасательных работ в ТЦ "Зимняя вишня" завершится к 18:00 местного времени (14:00 по Москве), передает ТАСС.

Информация о жертвах пожара будет уточняться по мере проведения работ по разбору завалов.

В кемеровские больницы доставлены более 40 пострадавших.

Официальных списков погибших нет.

Кемеровский сайт vse42.ru пока публикует имя только одной погибшей: Татьяна Дарсалия, 1980 года рождения. По сведениям редакции этого издания, число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" достигло 56 человек, 69 считаются пропавшими без вести.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил о задержании трех человек в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Среди задержанных директор центра.



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