Опубликованы имена детей и взрослых, погибших в результате пожара в Кемерове

Российский портал "Православие и мир" со ссылкой на известную журналистку Наталью Лосеву публикует имена жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. В этом списке более 20 имен детей. Опубликованы фотографии многих из них.

В официальном списке погибших, который приводит РБК, пока 17 имен.

На момент публикации этого материала власти Кемеровской области подтверждают гибель 64 человек. Информация о числе пропавших без вести у разных ведомств расходится: по информации МВД, не удается найти 59 человек (в том числе 41 ребенка), по информации МЧС — 16 человек. В больницах находятся 10 человек. Двое из них, в том числе выпрыгнувший из окна 11-летний мальчик, вся семья которого погибла, в тяжелом состоянии.

В связи с трагедией в области объявлен трехдневный траур, передает NEWSru.com.

СПИСОК ПОГИБШИХ

1. Агарков Костя, 8 лет

2. Агаркова Маша, 10 лет

3. Алимова Руслана, 5 лет

4. Алимова Яна, 42 года

5. Архипенко Виктория, 5 лет

6. Архипенко Станислав, 31 год

7. Баранова Арина, 8 лет

8. Баранов Артем, 12 лет

9. Бахаева Анна

10. Вострикова Анна, 7 лет

11. Востриков Артем, 5 лет

12. Востриков Роман, 2 года

13. Галанин Дмитрий

14. Галанин Михаил, 10 лет

15. Дарсалия Татьяна, 37 лет

16. Ерохина Майя, 12 лет

17. Закунова Виктория, 11 лет

18. Иванчик Артемий

19. Кляйн Анфиса, 30 лет

20. Коган Александр, 10 лет

21. Курчевская Татьяна, 11 лет

22. Лиллевяли Валерия, 5 лет

23. Мороз Мария, 13 лет

24. Мороз Полина, 35 лет

25. Мухин Ротибор, 6 лет

26. Никулин Вячеслав, 10 лет

27. Понушкова Вероника

28. Почакина Виктория

29. Сараева Даша

30. Смирнова Настя, 11 лет

31. Сыпко Елизавета, 10 лет

32. Тесленко Арина

33. Тесленко Игорь

34. Трусова Василиса, 5 лет

35. Трусова Вероника, 8 лет

36. Ушакова Лиза

37. Черникова Вилена, 11 лет

38. Чмыхалов Вадим, 10 лет

Список погибших уточняется.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта 2018 года

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16:20 по местному времени. В кинозалах на четвертом этаже, где возникло возгорание, на дневном сеансе находилось множество взрослых и детей.

По сведениям, публикуемым Следственным комитетом РФ, все пожарные выходы в торговом центре были заблокированы. При этом сотрудник частного охранного предприятия при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Десяткам людей удалось спастись. Взрослые спасали детей, а потом возвращались, чтобы спасти других, некоторые из них погибли.

Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Тушение пожара и разбор завалов продолжалось более суток. Для тушения пожара и поисково-спасательной операции были задействованы более 500 сотрудников МЧС России.

Задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в том числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Причина пожара пока не названа. Среди основных версий - неосторожное обращение с огнем и замыкание.

Жертвами пожара стали не менее 64 человек.





