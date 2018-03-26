Умер Сергей Мавроди, создатель финансовой пирамиды МММ

В Москве на 63-м году жизни скончался Сергей Мавроди – основатель скандально известной финансовой пирамиды МММ. О его смерти сообщила в понедельник, 26 марта, газета "Московский комсомолец".

Минувшей ночью Мавроди были госпитализирован в 67-ю горбольницу с сердечным приступом, где скончался спустя короткое время.

Telegram-канал Mash уточняет, что Мавроди скончался в 6:40 утра. "Однако врачей почему-то насторожили обстоятельства его смерти, и его тело направлено в судебный морг для вскрытия", – отмечает Mash. В этом сообщении говорится, что Мавроди умер в Боткинской больнице.

Сергей Мавроди стал известен в первой половине 1990-х как основатель финансовой пирамиды под названием МММ, жертвами которой стали миллионы вкладчиков. Проект развалился за год до дефолта 1998 года.

В 2007 году Мавроди был приговорен за мошенничество к четырем годам и шести месяцам тюрьмы и выплате более 20 млн рублей по 600 гражданским искам.

Выйдя на свободу, он пообещал "что-нибудь предпринять" для возвращения долгов вкладчикам, но вернул им только сто рублей.

В начале 2011 года Мавроди объявил о запуске нового проекта под названием "МММ-2011". В июне того же года Мавроди объявил о крахе проекта "МММ-2011", признав, что возобновить работу проекта уже невозможно, и денег на возвращение вкладов всем участникам не хватит. В своем обращении к "партнерам" Мавроди заявлял, что из-за паники, возникшей после приостановки проекта, восстановление его работы никак не возможно. Тогда Мавроди же пообещал вернуть деньги всем вкладчикам по формуле "номинал плюс 10% минус уже полученное". Недостающие средства он обещал забирать из "МММ-2012". Федеральная антимонопольная служба признала схемы "МММ-2011" и "МММ-2012" финансовыми пирамидами, напоминает сайт NEWSru.com

Отметим, что Сергей Мавроди в начале 2012 года вел активную рекламу проекта "МММ-2011" в Израиле: реклама публиковалась в русскоязычных СМИ как на бумаге, так и в интернете, пирамида рекламировалась также на рекламных щитах.

В 2015-м году стало известно, что Мавроди строит финансовую пирамиду в Южной Африке. Он называл свою новую структуру "социальной финансовой сетью" и обещал ее участникам ежемесячный доход в размере 30%. В 2016-м этот мошеннический проект был распространен на Нигерию.





