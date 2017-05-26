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В мире

Washington Post: Джаред Кушнер находится под пристальным наблюдением ФБР

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
Дональд Трамп, Джаред Кушнер и Биньямин Нетаниягу. Иерусалим, 22 мая 2017 года
Меланья Трамп, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Иванка Трамп и Биньямин Нетаниягу в "Яд ва-Шем". Иерусалим, 23 мая 2017 года
Джаред Кушнер. Израиль, 23 мая 2017 года
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Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа и его советник – находится под пристальным наблюдением ФБР в рамках расследования связей предвыборного штаба Трампа с Москвой, сообщает The Washington Post.

Британская телерадиокомпания BBC отмечает, что ФБР изучает потенциальные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем и российскими властями в ходе президентской гонки в США 2016 года. Расследование возглавляет бывший директор ЦРУ Роберт Мюллер.

Следствие полагает, что Кушнер располагает важной информацией, касающейся расследования.

Адвокат Джейми Горелик, представляющий интересы Кушнера заявил, что его клиент намерен в полной мере сотрудничать со следствием и готов ответить на любые вопросы.

Судя по публикациям, внимание американских спецслужб к Джареду Кушнеру не означает, что его подозревают в совершении какого-либо преступления и планируют предъявлять ему обвинения.

По данным The Washington Post, следствие интересуется подробностями встреч Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком и неким московским банкиром.

Параллельно возможными связями трамповского штаба с Москвой интересуются и в Конгрессе США. Кушнер уже дал согласие выступить в сенатском комитете по разведке и ответить на вопросы о своих связях с Россией.

В марте стало известно, что Кушнер вместе с занимавшим тогда пост советника по национальной безопасности Майклом Флинном в декабре 2016 года (до своего официального вступления в должность) встречался с Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower. Факт встречи признали в Белом доме.

Из-за разразившегося скандала Флинн ушел в отставку, а чуть позже генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что отстраняется от расследования по поводу возможного вмешательства России в американские выборы.

Однако в отличие от них обоих, Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов – хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.

В начале апреля газета The New York Times писала, что, когда Джаред Кушнер попросил выдать ему допуск к сверхсекретной информации, он должен был сообщить о всех своих встречах с иностранными правительственными чиновниками за последние 7 лет, но не упомянул обо всех подобных контактах, в том числе о декабрьской встрече с Сергеем Кисляком и о встрече с главой российского государственного "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым, организованной по распоряжению Кисляка.

Адвокат Кушнера заявил, что неупоминание этих контактов – результат ошибки. По его словам, анкета была представлена в ФБР преждевременно, а на следующий день секретариат Кушнера известил ФБР, что тот даст дополнительную информацию.

Напомним, что через несколько месяцев после инаугурации Дональда Трампа его советник Джаред Кушнер был назначен главой Управления американской инновации. В качестве главы управления он побывал в ряде арабских стран Персидского залива. В течение последней недели Кушнер сопровождал президента США в поездках в Саудовскую Аравию, Израиль и страны Европы.

Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп считаются важными лоббистами интересов Израиля и еврейской общины. Президент привлекал Кушнера к подбору персонала в Белом доме. Джаред помогал налаживать связи не только с Израилем, но и с другими странами Ближнего Востока, а также с Канадой, Мексикой и Китаем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 18 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Пресса // 3 марта 2017 г.
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