Washington Post: Джаред Кушнер находится под пристальным наблюдением ФБР

Джаред Кушнер – зять президента США Дональда Трампа и его советник – находится под пристальным наблюдением ФБР в рамках расследования связей предвыборного штаба Трампа с Москвой, сообщает The Washington Post.

Британская телерадиокомпания BBC отмечает, что ФБР изучает потенциальные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем и российскими властями в ходе президентской гонки в США 2016 года. Расследование возглавляет бывший директор ЦРУ Роберт Мюллер.

Следствие полагает, что Кушнер располагает важной информацией, касающейся расследования.

Адвокат Джейми Горелик, представляющий интересы Кушнера заявил, что его клиент намерен в полной мере сотрудничать со следствием и готов ответить на любые вопросы.

Судя по публикациям, внимание американских спецслужб к Джареду Кушнеру не означает, что его подозревают в совершении какого-либо преступления и планируют предъявлять ему обвинения.

По данным The Washington Post, следствие интересуется подробностями встреч Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком и неким московским банкиром.

Параллельно возможными связями трамповского штаба с Москвой интересуются и в Конгрессе США. Кушнер уже дал согласие выступить в сенатском комитете по разведке и ответить на вопросы о своих связях с Россией.

В марте стало известно, что Кушнер вместе с занимавшим тогда пост советника по национальной безопасности Майклом Флинном в декабре 2016 года (до своего официального вступления в должность) встречался с Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower. Факт встречи признали в Белом доме.

Из-за разразившегося скандала Флинн ушел в отставку, а чуть позже генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что отстраняется от расследования по поводу возможного вмешательства России в американские выборы.

Однако в отличие от них обоих, Кушнер беседовал с российским послом уже после выборов – хоть и до смены администрации и своего официального утверждения в должности.

В начале апреля газета The New York Times писала, что, когда Джаред Кушнер попросил выдать ему допуск к сверхсекретной информации, он должен был сообщить о всех своих встречах с иностранными правительственными чиновниками за последние 7 лет, но не упомянул обо всех подобных контактах, в том числе о декабрьской встрече с Сергеем Кисляком и о встрече с главой российского государственного "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым, организованной по распоряжению Кисляка.

Адвокат Кушнера заявил, что неупоминание этих контактов – результат ошибки. По его словам, анкета была представлена в ФБР преждевременно, а на следующий день секретариат Кушнера известил ФБР, что тот даст дополнительную информацию.

Напомним, что через несколько месяцев после инаугурации Дональда Трампа его советник Джаред Кушнер был назначен главой Управления американской инновации. В качестве главы управления он побывал в ряде арабских стран Персидского залива. В течение последней недели Кушнер сопровождал президента США в поездках в Саудовскую Аравию, Израиль и страны Европы.

Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп считаются важными лоббистами интересов Израиля и еврейской общины. Президент привлекал Кушнера к подбору персонала в Белом доме. Джаред помогал налаживать связи не только с Израилем, но и с другими странами Ближнего Востока, а также с Канадой, Мексикой и Китаем.





