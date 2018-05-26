Филип Рот запретил хоронить его в соответствии с еврейскими традициями

Знаменитый американский писатель Филип Рот, скончавшийся 22 мая в Нью-Йорке, не будет похоронен в соответствии с еврейской религиозной традицией. По словам биографа Рота, Блейка Бэйли, писатель запретил проведение любых еврейских ритуалов на своих похоронах.

В понедельник Рот будет похоронен на кладбище гуманитарного Бард-колледжа, расположенного в Аннандейле-на-Гудзоне, округ Датчесс, штат Нью-Йорк, сообщает JTA.

Блейк Бэйли рассказал также, что изначально писатель хотел быть похороненным рядом с родителями, на кладбище Гомель Хесед в Нью-Джерси. Однако, когда выяснилось, что это невозможно, Рот выбрал Бард-колледж, на кладбище которого похоронены его друзья. "Он сказал, что хочет лежать в компании евреев, чтобы ему было, с кем поговорить", - заметил Бэйли.

Филип Рот родился 19 марта 1933 в городе Ньюарк штата Нью-Джерси в семье еврейских иммигрантов из Галиции Германа и Бесс Рот (в девичестве Финкель). Окончил Бакнеллский университет в 1954 году.

Первый роман Рота "Наплевательство" вышел в 1962 году. Еще большая известность пришла после публикации в 1969 году романа "Случай Портного". Ставший бестселлером роман "Заговор против Америки" описывает страну с профашистским режимом, который насадил лётчик Чарльз Линдберг, победивший Рузвельта на выборах 1940 года.

Филип Рот – лауреат Пулитцеровской премии (1998), премии Франца Кафки (2001) и Американской литературной премии ПЕН/Фолкнер (2007), награждён Национальной гуманитарной медалью США (2010). В знак признания литературных заслуг Рота власти его родного города Ньюарк назвали его именем одну из городских площадей.





