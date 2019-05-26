Главный редактор еженедельника Bild призвал всех немцев надеть еврейские кипы

Крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild выйдет в понедельник, 27 мая, с "выкройкой" кипы на своей первой странице. Об этом в своем "твиттере" написал главный редактор издания Юлиан Райхельт.

"Если в Германии есть хотя бы один еврей, который чувствует, что не может надеть кипу, не подвергая себя опасности, то мы все должны надеть кипы! Кипа принадлежит Германии", - написал он.

Wenn auch nur einer in unserem Land nicht Kippa tragen kann, ohne sich in Gefahr zu bringen, kann die Antwort nur lauten, dass wir alle Kippa tragen.



Die Kippa gehört zu Deutschland!



Deswegen druckt @BILD morgen die Kippa zum Ausschneiden auf Seite 1. pic.twitter.com/h3U9anRDZA — Julian Reichelt (@jreichelt) 26 мая 2019 г.

О том, что Германия небезопасна для евреев, сказал Феликс Клейн, советник по вопросам антисемитизма в правительстве Германии. Он обратился к немецким евреям с просьбой избегать появления в общественных местах в кипе.

По словам Клейна, это связано с ростом антисемитизма в стране. В 2018 году в Германии было зарегистрировано 1.646 антисемитских инцидентов – на 10% больше, чем за предыдущий год.





