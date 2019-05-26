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26 мая 2019 г.
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В мире

Главный редактор еженедельника Bild призвал всех немцев надеть еврейские кипы

время публикации: 21:11 | последнее обновление: 21:23 блог версия для печати фото
Главный редактор еженедельника Bild призвал всех немцев надеть еврейские кипы

Крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild выйдет в понедельник, 27 мая, с "выкройкой" кипы на своей первой странице. Об этом в своем "твиттере" написал главный редактор издания Юлиан Райхельт.

"Если в Германии есть хотя бы один еврей, который чувствует, что не может надеть кипу, не подвергая себя опасности, то мы все должны надеть кипы! Кипа принадлежит Германии", - написал он.

О том, что Германия небезопасна для евреев, сказал Феликс Клейн, советник по вопросам антисемитизма в правительстве Германии. Он обратился к немецким евреям с просьбой избегать появления в общественных местах в кипе.

По словам Клейна, это связано с ростом антисемитизма в стране. В 2018 году в Германии было зарегистрировано 1.646 антисемитских инцидентов – на 10% больше, чем за предыдущий год.



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// NEWSru.co.il // В мире // 26 мая 2019 г.
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