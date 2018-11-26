Украина вводит военное положение, подробности захвата украинских кораблей в Азовском море

В ночь на понедельник, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко заявил в связи с инцидентом в Азовском море о вынесении на заседание Совета национальной безопасности и обороны решения о введении военного положения в Украине и обращения в Верховную Раду относительно рассмотрения этого решения на внеочередном заседании. Решение будет рассмотрено в течение дня (заседание намечено на 16:00), сообщает украинское агентство УНИАН.

Официальный Киев подчеркивает, что введение военного положения (на 60 суток) не означает объявление Украиной войны России.

УНИАН приводит заявление начальника генерального штаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко, сообщившего на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве подробности инцидента в Азовском море.

"23 ноября начался плановый переход кораблей, катеров и судов ВМС Украины из постоянного пункта базирования в Одессе в пункт базирования Мариуполь. В ходе осуществления планового перехода 24 числа (ноября) получили сообщение о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было", – заявил Муженко.

Напомним, что речь идет о двух малых бронированных артиллерийских катерах "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовом буксире "Яны Капу" украинских ВМС.

По словам начальника генштаба ВС Украины, 25 ноября в 4:00 были осуществлены два запроса на диспетчерский пункт в Керчи о возможности прохода и уточнения графика прохода в зоне Керченского моста. "Информацию не получили, ответа не получили, продолжали движение. В дальнейшем получили сообщение о том, чтобы выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохода под аркой Крымского моста", – рассказывает Виктор Муженко.

Он отметил, что 25 ноября в 11:00 от российских властей пришло сообщение о закрытии прохода и соответствующая информация появилась в международном центре контроля. По его словам, эта информация не соответствовала действительности, поскольку в 13:40-13:50 под аркой Крымского моста прошли один корабль и два противодиверсионных катера Российской Федерации, хотя было сообщено о том, что проход через Керченский пролив невозможен из-за того, что там сухогруз сел на мель. Он также добавил, что не получив до 17:00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования – в Одессу.

"При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", – говорит Муженко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины, в результате чего были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия при этом обвинили ВМС Украины, что их корабли неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ РФ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским. В ВМС Украины сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении российских кораблей.

По данным украинской стороны, шестеро украинских военнослужащих получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии. На захваченных кораблях находились 23 украинских моряка, связь с ними утрачена и блокируется, заявляют в Киеве.

ФСБ России подтверждает задержание трех кораблей ВМС Украины. При этом Москва обвиняет украинскую сторону в провокациях в Черном море. По версии Москвы, именно эти провокации были поводом для задержания кораблей. Российские военные заявляют, что ранения получили трое украинских военнослужащих, им оказана медицинская помощь. "По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Задержанные корабли доставят в порт Керчи", – передает российское государственное агентство РИА Новости.

Описание "провокации" пресс-службой ФСБ РФ выглядит так: "Три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и двигались из Черного моря к Керченскому проливу. Позже еще два корабля – бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" ВМС Украины – на предельной скорости направились из Бердянска в Керченский пролив. Этот пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности".

Москва заявляет, что ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания властями Украины траулера "Норд", на борту которого были десять россиян. Несколько месяцев спустя в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин". Москва называла действия Киева "морским терроризмом". Российские пограничники усилили досмотр в своей части Азовского моря. Комментируя действия властей России, Киев обвинил Москву в "жесткой политике задержания судов". Российская погранслужба подчеркивала, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву.





