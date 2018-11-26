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В мире

Умер знаменитый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

время публикации: 10:39 | последнее обновление: 11:09 блог версия для печати фото
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи
Бернардо Бертолуччи

В понедельник, 26 июня, в Риме в возрасте 77 лет умер знаменитый итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи. О его кончине сообщили издания Corriere della Sera и Repubblica, а также агентство ANSA.

Бернардо Бертолуччи. Краткая биографическая справка

Родился в Парме 16 марта 1941 года. Его отец был поэтом, кинокритиком, профессором истории искусств, иногда он брал сына на съемки.

Свои первые любительские фильма Бернардо снял, когда ему было 16-17 лет.

По окончании школы он поступил на философский факультет Римского университета. Будучи студентом познакомился поэтом и режиссером Пьером Паоло Пазолини, в 1961-м ассистировал ему при съемках фильма "Аккатоне". Примерно тогда же выходит первый поэтический сборник Бернардо Бертолуччи.

В 1962-м бросил университет и снял свой первый игровой фильм «"Костлявая кума", выпустил вторую книги стихов. В 1964-м снял фильм "Перед революцией". Позже в 60-е годы снял еще несколько фильмов. Но подлинная слава пришла к нему в 1970-м после выхода на экраны фильма об истоках фашизма "Конформист", по роману Альберто Моравиа.

Всемирно известным Бернардо Бертолуччи стал в 1972 году, благодаря кинофильму "Последнее танго в Париже".

В 1976-м он снял киноэпопею "Двадцатый век", которая неоднозначно была воспринята критиками. Негативно отреагировали в итальянском киносообществе и на его фильмы "Луна" (1979) и "Трагедия смешного человека" (1981).

Бертолуччи перебрался в Великобританию, после чего, в 1987-м, снял картину "Последний император", принесшую ему премию "Оскар" за лучший фильм года.

В 90-е годы вышли на экраны его картины "Под покровом небес" (1990), "Маленький Будда" (1993), "Ускользающая красота" (1995).

В 2003-м он снял фильм "Мечтатели", показав историю сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире.

Снять фильм о композиторе-убийце по имени Джезуальдо да Веноза ему помешали боли в спине. С 2007 года был вынужден пользоваться инвалидным креслом.

Его последний фильм "Я и ты" вышел в 2012 году.

Умер 26 ноября 2018 года в Риме.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 6 декабря 2016 г.
Режиссер Бертолуччи рассказал о сцене изнасилования в "Последнем танго в Париже"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 29 августа 2013 г.
70-й Венецианский фестиваль: Бертолуччи и арабская революционерка
// NEWSru.co.il // В мире // 3 февраля 2011 г.
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