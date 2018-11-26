InSight успешно сел на поверхность Марса

Автоматическая межпланетная станция InSight, стартовавший с Земли 5 мая в рамках миссии NASA Discovery, совершила успешную посадку на поверхность Марса. В течение шести минут во время посадки у центра управления не было связи с аппаратом - все действия он выполнял автономно.

NASA ведет прямую трансляцию и показывает кадры, которые посылает InSight с поверхности Марса.

Зонд разместит на поверхности планеты приборы для исследования сейсмической активности Марса.

InSight проведет на Марсе два земных года (что составляет примерно один марсианский год).

Запуск InSight был произведен с космодрома Ванденберг (штат Калифорния) 5 мая.





