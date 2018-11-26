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В мире

InSight успешно сел на поверхность Марса

время публикации: 26 ноября 2018 г., 21:58 | последнее обновление: 26 ноября 2018 г., 22:34 блог версия для печати фото
InSight успешно сел на поверхность Марса

Автоматическая межпланетная станция InSight, стартовавший с Земли 5 мая в рамках миссии NASA Discovery, совершила успешную посадку на поверхность Марса. В течение шести минут во время посадки у центра управления не было связи с аппаратом - все действия он выполнял автономно.

NASA ведет прямую трансляцию и показывает кадры, которые посылает InSight с поверхности Марса.

Зонд разместит на поверхности планеты приборы для исследования сейсмической активности Марса.

InSight проведет на Марсе два земных года (что составляет примерно один марсианский год).

Запуск InSight был произведен с космодрома Ванденберг (штат Калифорния) 5 мая.



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InSight NASA совершит посадку на Марс





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