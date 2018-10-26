Умер известный актер Николай Караченцов

Утром в пятницу, 26 октября, в реанимационном отделении 62-й московской больницы за день до своего 74-летия умер известный российский актер Николай Караченцов. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

В ночь на 28 февраля 2005 года актер Николай Караченцов, находясь за рулем своего автомобиля, попал в ДТП, в результате которого получил серьезную черепно-мозговую травму. Более 20 дней он провел в коме. После аварии актер перенес несколько операций и ему потребовался длительный реабилитационный период. В том числе, в 2011 году он проходил процесс медицинской реабилитации в израильском центре "Левинштейн". В феврале 2017 года Караченцов вновь серьезно пострадал в ДТП, на сей раз за рулем была его жена. Осенью 2017 года стало известно, что проведенные анализы подтвердили раковую опухоль в левом легком.

Николай Караченцов проходил несколько курсов лечения в Израиле. 18 мая он вернулся в Москву после очередного курса лучевой терапии и был госпитализирован в Москве для наблюдения и очередной химиотерапии.

Актер Николай Караченцов. Краткая биография

Родился 27 октября 1944 года в Москве, в семье художника Петра Караченцова и балетмейстера Янины Брунак. В 1963 году Николай поступил в Школу-студию МХАТ (курс В.К.Монюкова), которую окончил с отличием в 1967 году. Был принят в Театр имени Ленинского комсомола ("Ленком").

В 1974-м сыграл роль Тиля Уленшпигеля в спектакле "Тиль" Марка Захарова. В 76-м участвовал в рок-опере "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", поставленной Захаровым. Эти роли сделали его знаменитым. Но самой известной его театральной работой стала роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" (1981).

Караченцов сыграл более 100 ролей в кино (начал сниматься в 67-м). В частности, он был занят в экранизации пьесы "Старший сын" (1975), в телефильмах "12 стульев" (1976) и "Дом, который построил Свифт" (1982). Он играл в фильмах "Собака на сене" (1977), "Короли и капуста" (1978), "Приключения Электроника" (1979), "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" (1979), "Благочестивая Марта" (1980), "Остров сокровищ" (1982), "Батальоны просят огня" (1985) и многих других, продолжая сниматься и после аварии, до 2014 года. Озвучивал зарубежные фильмы и отечественные мультфильмы.

Умер в Москве 26 октября 2018 года после тяжелой болезни.