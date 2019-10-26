В Нью-Йорке нашли картину, украденную нацистами у еврейской семьи

Картина, украденная нацистами у еврейской семьи Моссе, была найдена в Музее Аркелла Нью-Йорка

Картина американского художника Гарри Мельхерса, украденная нацистами у еврейской семьи Моссе, была найдена в Музее Аркелла Нью-Йорка.

Полотно "Зима", выставлявшееся в стенах музея, обнаружили сотрудники ФБР. Как сообщает ВВС, картина принадлежала немецкому издателю и филантропу еврейского происхождения Рудольфу Моссе. Она была конфискована вместе с остальной коллекцией семьи Моссе, когда в 1933 семья бежала из Германии.

В 1934 году владельцем картины стал американский предприниматель Бартлет Аркелл. Узнав провенанс картины, музей отказался от прав на нее. До возвращения "Зимы" семье Моссе картина будет храниться в ФБР.

Рудольф Моссе, "газетный король" XIX века, чья издательская империя насчитывала около 130 газет и журналов, собрал одну из наиболее значительных коллекций предметов искусства в кайзеровской Германии. Также магнат занимался благотворительностью, в частности, основал фонд помощи берлинским сиротам и поддерживал образовательные проекты, пишет Germania-online.

В 1885 Моссе построил для своей коллекции трехэтажный дворец в центре Берлина; посетить галерею мог каждый желающий.

В 1920 году "газетный король" скончался, а управление компанией и галереей перешло к его зятю. В 1933 году коллекция была конфискована нацистами. В конце Второй мировой войны трехэтажное здание, где хранилась коллекция Моссе, полностью сгорело.

В 2012 году в США был создан фонд Mosse Foundation, занимающийся вопросами реституций утраченных произведений искусства. Его основная задача – поиск разбросанных по всему миру предметов искусства из собрания берлинского "газетного короля". В настоящее время больше тысячи произведений из коллекции Рудольфа Моссе числятся пропавшими.





