В кулуарах Генассамблеи ООН состоялась встреча Нетаниягу и Трампа

В среду, 26 сентября, вскоре после прибытия в Нью-Йорк глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу приехал в здание ООН, где у него запланирована серия встреч. Его первым собеседником стал президент США Дональд Трамп. Это пятая встреча лидеров двух государств с момента вступления Дональда Трампа на президентский пост и первая их личная беседа после того, как США вышли из "ядерного соглашения" с Ираном.

Перед самым вылетом в Нью-Йорк Биньямин Нетаниягу сообщил членам кабинета министров, что одной из главных тем обсуждения с Трампом станет кризис в отношениях с Россией после крушения Ил-20 в Сирии.

На коротком брифинге, предшествовавшем переговорам при закрытых дверях, президент Дональд Трамп пообещал, что он поговорит с Путиным по поводу кризиса в Сирии, "если представится удобный случай".

Еще одной темой обсуждения, как ожидается, станет палестинская проблема. Эта тема приобретает особую остроту на фоне бойкота, объявленного Рамаллой администрации Белого дома после переноса посольства США в Иерусалим, и ответных санкций Вашингтона: прекращения финансирования Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, сокращение объемов финансовой помощи Рамалле и закрытия офисов ООП в Вашингтоне. Вместе с тем, источники в окружении Трампа сообщают, что тот, не смотря на отказ Махмуда Аббаса от переговоров, продолжает продвигать "сделку века".

На брифинге Трамп заявил, что он "на сто процентов поддерживает Нетаниягу". Однако отметил, что "Израилю также придется кое-что сделать для палестинцев". На этом брифинге впервые Дональд Трамп заявил, что он поддерживает принцип "два государства для двух народов". "Принцип двух государств" - самое лучшее, что есть. Мне нравится", - сказал президент США.

Кроме того, на брифинге Трамп сообщил, что через три месяца он представит свой план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

После окончания встречи с Нетаниягу Дональд Трамп отправится на заседание Совета безопасности ООН, посвященное Ирану и его ядерной программе, а Нетаниягу продолжит переговоры с европейскими лидерами.

По информации 10-го канала, в течение дня Биньямин Нетаниягу планирует встретиться с президентом Гватемалы Джимми Моралесом, президентом Польши Анджеем Дудой (и это будет их первая встреча после кризиса, вызванного принятым в Польше законом, предусматривающим наказание за обвинение поляков в Холокосте).

В расписание Нетаниягу на 26 сентября также внесены переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом Египта Ас-Сиси.

По информации сайта Walla News, в Нью-Йорке также находится глава "Мосада" Йоси Коэн, который обсуждает с присутствующими на Генассамблее политиками ситуацию в ближневосточном регионе. 25 сентября телеканала "Аль-Джазира" передавал, что сотрудники израильской разведки "Мосад" встречаются в Вашингтоне с представителями "умеренных стран" ближневосточного региона.

По информации 10-го канала ИТВ, Биньямин Нетаниягу выступит на Генассамблее ООН в четверг, 27 сентября. На этот же день запланировано выступление главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.