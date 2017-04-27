27 апреля 2017 г.
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UNESCO готовит резолюцию, отрицающую право Израиля на весь Иерусалим

время публикации: 14:09 | последнее обновление: 17:34 блог версия для печати фото
"Галей ЦАХАЛ": UNESCO готовит резолюцию, отрицающую право Израиля на Иерусалим
UNESCO готовит резолюцию, отрицающую право Израиля на весь Иерусалим
UNESCO готовит резолюцию, отрицающую право Израиля на весь Иерусалим

Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) намерено издать очередную резолюцию, оспаривающую израильский суверенитет над Иерусалимом, включая западные кварталы. Израиль опасается, что одиннадцать стран Европы вместе с арабскими государствами проголосуют за этот документ на заседании руководства UNESCO, которое состоится 2 мая в Париже.

Об этом пишет в четверг, 27 апреля, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники.

Новый текст резолюции, который израильские власти пока не видели, заменит старый, в рамках которого арабские государства планируют оспорить израильский суверенитет над всем Иерусалимом. В документе, о котором идет речь, говорилось следующее: "Любые действия, предпринятые оккупационным режимом Израиля, который навязывает свои законы, юрисдикцию и администрацию в Иерусалиме, являются незаконными, недействительным и не имеющими никакой юридической силы".

Руководство UNESCO и различные комитеты этой структуры ранее утвердили ряд резолюций, в которых говорилось, что ООН отказывается признать "аннексию Восточного Иерусалима, включая Старый город". Но впервые арабские государства, в числе которых Алжир, Египет, Ливан, Марокко, Оман, Катар и Судан, требуют отказать Израилю в праве на западные районы еврейской столицы, передав контроль над ними палестинской стороне.

Израиль обеспокоен тем, что новый проект резолюции, подготовленный в соавторстве с десятью европейскими странами, будет включать статью, отвергающую суверенитет Израиля над Западным Иерусалимом – шаг, который угрожает делегитимизировать правительство еврейского государства, как полагают дипломаты.

Отмечается, что голосование по этой резолюции состоится в День независимости Израиля – что является, по мнению израильских властей, весьма циничным актом.

"UNESCO возрождает традиционные антиизраильские акции, которые имеют целью поставить вне закона все, что делается в Иерусалиме", – цитирует издание заявление МИД Израиля, опубликованное накануне встречи в Париже.

Отметим, что в числе 54 членов Исполнительного совета этой структуры – представители десяти стран ЕС: Эстонии, Франции, Германии, Греции. Италии, Литвы, Нидерландов, Словении, Испании и Швеции, а кроме того Великобритании, которая находится в процессе выхода из европейского альянса, и США.

Данное заседание состоится на фоне обещаний президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, а также разногласий мирового сообщества по поводу признания суверенитета Израиля над его западными районами.

Отметим, что статус Иерусалима, который обсуждает эта международная структура – одна из наиболее "горячих" тем палестино-израильского конфликта, как и тот факт, что данный документ был представлен на фоне обещания президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, западную часть которого международное сообщество признает частью Израиля.

Кроме того, нынешняя администрация Белого дома планирует пересмотреть свою стратегию на Ближнем Востоке и привлечь к примирению Израиля и палестинцев региональных игроков – таких, например, как Египет.

В проекте резолюции, о которой идет речь, подтверждается, что ряд еврейских святынь – в частности, Пещера праотцев в Хевроне и Могила праматери Рахели в Бейт-Лехеме являются "интегральной частью Палестины". Мусульмане числят их среди своих достопримечательностей и называют "Мечетью Ибрагими" и "Мечетью Билаля бин Рабаха".

Напомним, что в течение последних двух лет арабские страны-члены UNESCO пытаются также переименовать Стену плача и Храмовую гору, главные святыни евреев, в "Стену аль-Бурака" и "Аль-Харам аш-Шариф". Любопытно, что в новом документе не упоминаются отдельные святыни – упор делается на "важную роль Старого города Иерусалима для представителей трех монотеистических религий". Кармель Шама а-Коэн, посол еврейского государства в UNESCO, считает этот факт важным достижением МИД Израиля и, в частности, его сотрудников, которые приложили немало усилий, а также результатом поддержки со стороны Трампа и посла США в ООН Никки Хэйли.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 марта 2017 г.
Арабские страны требуют лишить Израиль контроля над всем Иерусалимом







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Четверг, 27 апреля 2017 г.
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