UNESCO готовит резолюцию, отрицающую право Израиля на весь Иерусалим

Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) намерено издать очередную резолюцию, оспаривающую израильский суверенитет над Иерусалимом, включая западные кварталы. Израиль опасается, что одиннадцать стран Европы вместе с арабскими государствами проголосуют за этот документ на заседании руководства UNESCO, которое состоится 2 мая в Париже.

Об этом пишет в четверг, 27 апреля, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники.

Новый текст резолюции, который израильские власти пока не видели, заменит старый, в рамках которого арабские государства планируют оспорить израильский суверенитет над всем Иерусалимом. В документе, о котором идет речь, говорилось следующее: "Любые действия, предпринятые оккупационным режимом Израиля, который навязывает свои законы, юрисдикцию и администрацию в Иерусалиме, являются незаконными, недействительным и не имеющими никакой юридической силы".

Руководство UNESCO и различные комитеты этой структуры ранее утвердили ряд резолюций, в которых говорилось, что ООН отказывается признать "аннексию Восточного Иерусалима, включая Старый город". Но впервые арабские государства, в числе которых Алжир, Египет, Ливан, Марокко, Оман, Катар и Судан, требуют отказать Израилю в праве на западные районы еврейской столицы, передав контроль над ними палестинской стороне.

Израиль обеспокоен тем, что новый проект резолюции, подготовленный в соавторстве с десятью европейскими странами, будет включать статью, отвергающую суверенитет Израиля над Западным Иерусалимом – шаг, который угрожает делегитимизировать правительство еврейского государства, как полагают дипломаты.

Отмечается, что голосование по этой резолюции состоится в День независимости Израиля – что является, по мнению израильских властей, весьма циничным актом.

"UNESCO возрождает традиционные антиизраильские акции, которые имеют целью поставить вне закона все, что делается в Иерусалиме", – цитирует издание заявление МИД Израиля, опубликованное накануне встречи в Париже.

Отметим, что в числе 54 членов Исполнительного совета этой структуры – представители десяти стран ЕС: Эстонии, Франции, Германии, Греции. Италии, Литвы, Нидерландов, Словении, Испании и Швеции, а кроме того Великобритании, которая находится в процессе выхода из европейского альянса, и США.

Данное заседание состоится на фоне обещаний президента США перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, а также разногласий мирового сообщества по поводу признания суверенитета Израиля над его западными районами.

Отметим, что статус Иерусалима, который обсуждает эта международная структура – одна из наиболее "горячих" тем палестино-израильского конфликта, как и тот факт, что данный документ был представлен на фоне обещания президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, западную часть которого международное сообщество признает частью Израиля.

Кроме того, нынешняя администрация Белого дома планирует пересмотреть свою стратегию на Ближнем Востоке и привлечь к примирению Израиля и палестинцев региональных игроков – таких, например, как Египет.

В проекте резолюции, о которой идет речь, подтверждается, что ряд еврейских святынь – в частности, Пещера праотцев в Хевроне и Могила праматери Рахели в Бейт-Лехеме являются "интегральной частью Палестины". Мусульмане числят их среди своих достопримечательностей и называют "Мечетью Ибрагими" и "Мечетью Билаля бин Рабаха".

Напомним, что в течение последних двух лет арабские страны-члены UNESCO пытаются также переименовать Стену плача и Храмовую гору, главные святыни евреев, в "Стену аль-Бурака" и "Аль-Харам аш-Шариф". Любопытно, что в новом документе не упоминаются отдельные святыни – упор делается на "важную роль Старого города Иерусалима для представителей трех монотеистических религий". Кармель Шама а-Коэн, посол еврейского государства в UNESCO, считает этот факт важным достижением МИД Израиля и, в частности, его сотрудников, которые приложили немало усилий, а также результатом поддержки со стороны Трампа и посла США в ООН Никки Хэйли.