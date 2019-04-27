Палестинский араб, скрывший свою причастность к террору, будет выдворен из США в Иорданию

Суд штата Калифорния приговорил палестинского араба Валмо Шакира к девяти месяцам тюремного заключения и экстрадиции в Иорданию за сокрытие существенной информации при получении американского гражданства.

В процессе получения гражданства Шакир утаил, что отсидел четыре года в израильской тюрьме за причастность к попытке теракта в автобусе в 1988 году

Напомним, что в 2017 году по той же причине была выдворена в Иорданию активистка "Народного фронта освобождения Палестины" Расмия Одэ. В 1969-м году Расмия Юсеф Одэ, являвшаяся активисткой "Народного фронта освобождения Палестины", участвовала в осуществлении терактов в Иерусалиме. Тогда террористами были заложены две бомбы: в магазине и британском консульстве. В результате взрыва бомбы в магазине (21 февраля) два человека погибли, еще 20 получили ранения. В результате взрыва в консульстве (25 февраля) никто не погиб, один человек был ранен, зданию был причинен ущерб.

Одэ была вскоре арестована израильскими спецслужбами, в 1970-м суд приговорил ее к пожизненному заключению. Но после 10 лет, проведенных в тюрьме, она была освобождена в рамках "сделки по обмену заключенными" (власти Израиля тогда освободили 76 арабских террористов в обмен на израильского солдата, захваченного в Ливане).

В 1995 году Расмия Юсеф Одэ иммигрировала в США, а в 2004-м получила гражданство. При заполнении иммиграционных документов она скрыла, что отбывала тюремный срок.