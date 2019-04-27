18+
27 апреля 2019 г.
последняя новость: 11:57
Израильский стартап поможет спасти планету
Затерянный мир еврейской общины Индонезии
Израильские архитекторы забыли, что такое красота
Что выбирают американцы ? Израиль или Палестину?
Овощи тоже мясо
Эммануил Виторган: о пятом пункте и синагоге
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Дмитрий Быков назвал причину госпитализации
Есть ли перспективы у Путина и Асада
ХАМАС не ждет "сделки века"
Прошли хорошие времена
Быль о добром решателе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:37 Под Хабаровском потерпел крушение легкомоторный Як-18
08:31 В Москве задержан украинский мультимиллионер Павел Климец
07:47 В доме на востоке Шри-Ланки после перестрелки с террористами найдены 15 тел
06:58 Палестинский араб, скрывший свою причастность к террору, будет выдворен из США в Иорданию
22:39 Лондонский фестиваль порнофильмов пройдет в "секретном месте"
22:09 В Москве на ВДНХ загорелся отреставрированный фонтан "Каменный цветок"
21:06 В Петербурге поймали сачком кота, упавшего в канал Грибоедова
20:32 Джереми Корбин отказался от обеда с президентом США
18:56 Израильтянка пыталась "увековечить" имена детей и мужа на одной из колонн Колизея
18:29 На Шри-Ланке прогремели три взрыва
Загрузка...
В мире

Палестинский араб, скрывший свою причастность к террору, будет выдворен из США в Иорданию

время публикации: 06:58 | последнее обновление: 07:01 блог версия для печати фото
Палестинский араб, скрывший свою причастность к террору, будет выдворен из США в Иорданию
Палестинский араб, скрывший свою причастность к террору, будет выдворен из США в Иорданию
Палестинский араб, скрывший свою причастность к террору, будет выдворен из США в Иорданию

Суд штата Калифорния приговорил палестинского араба Валмо Шакира к девяти месяцам тюремного заключения и экстрадиции в Иорданию за сокрытие существенной информации при получении американского гражданства.

В процессе получения гражданства Шакир утаил, что отсидел четыре года в израильской тюрьме за причастность к попытке теракта в автобусе в 1988 году

Напомним, что в 2017 году по той же причине была выдворена в Иорданию активистка "Народного фронта освобождения Палестины" Расмия Одэ. В 1969-м году Расмия Юсеф Одэ, являвшаяся активисткой "Народного фронта освобождения Палестины", участвовала в осуществлении терактов в Иерусалиме. Тогда террористами были заложены две бомбы: в магазине и британском консульстве. В результате взрыва бомбы в магазине (21 февраля) два человека погибли, еще 20 получили ранения. В результате взрыва в консульстве (25 февраля) никто не погиб, один человек был ранен, зданию был причинен ущерб.

Одэ была вскоре арестована израильскими спецслужбами, в 1970-м суд приговорил ее к пожизненному заключению. Но после 10 лет, проведенных в тюрьме, она была освобождена в рамках "сделки по обмену заключенными" (власти Израиля тогда освободили 76 арабских террористов в обмен на израильского солдата, захваченного в Ливане).

В 1995 году Расмия Юсеф Одэ иммигрировала в США, а в 2004-м получила гражданство. При заполнении иммиграционных документов она скрыла, что отбывала тюремный срок.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 сентября 2017 г.
Палестинка, скрывшая от США участие в убийстве израильтян, выслана в Иорданию
// NEWSru.co.il // В мире // 18 августа 2017 г.
Суд США утвердил экстрадицию террористки НФОП в Иорданию





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 27 апреля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019