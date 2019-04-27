Десантники ЦАХАЛа приняли участие в Allied Spirit X, учениях NATO. ВИДЕО

В субботу, 27 апреля, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о завершении трехнедельных международных военных учений NATO под кодовым названием "Allied Spirit X", в которых принимало участие десантное подразделение ЦАХАЛа.

Всего на учения прибыли 5.600 солдат из США, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Польши, Словакии, Испании, Швеции, Турции и Великобритании.

В учениях участвовали армии пятнадцати стран.

Учения проходили в районе Хоэнфельс (Бавария, Германия). Впервые израильские десантники участвовали в столь масштабных учениях вместе с представителями вооруженных сил других стран и в другой стране.

Кроме прочего, учения в Германии включали в себя специально разработанную образовательную программу, в рамках которой лекции, экскурсии и встречи были органиованы в городах Нюрнберг и Регенсбург.

Военнослужащим разных стран рассказали о Холокосте и культурном наследии еврейского народа.





