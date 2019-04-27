На Шри-Ланке задержан подозреваемый в терроризме; при нем найдено 6 кг взрывчатки

В субботу, 27 апреля, в городе Тринкомали военнослужащие ВМС Шри-Ланки задержали мужчину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности. При нем было обнаружено около 6,5 кг взрывчатых веществ, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя ВМС.

В ходе обыска у подозреваемого нашли 51 шашку гелигнита (весом примерно 130 грамм каждая), 8 метров фитиля и 215 детонаторов. У подозреваемого был изъят принадлежащий ему мотоцикл, а сам он передан для допроса сотрудникам службы безопасности.

Несколькими часами ранее в одном из жилых домов городе Калмунай на востоке Шри-Ланки были найдены 15 тел. В этом доме скрывались подозреваемые в причастности к совершенной на прошлой неделе серии терактов.

Когда подразделения ланкийского спецназа окружили здание, по ним был открыт огонь, после чего в здании произошли три взрыва. Изначально сообщалось, что в ходе боя погибли три террориста и один мирный житель. Точное количество погибших было установлено только утром. Еще пять человек были ранены.

Ранее в ходе рейда в соседнем городе Самантурай были найдены пояс смертника, взрывчатка, пропагандистские материалы "Исламского государства", мультикоптеры и десятки тысяч металлических деталей.

В населенных пунктах на востоке страны введен комендантский час.