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В мире

Судмедэксперты назвали причину смерти Антона Носика

время публикации: 22:33 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
Антон Носик в 2006 году

В воскресенье, 27 августа, российские СМИ сообщили, что судмедэксперты установили причину смерти Антона Носика - одного из самых известных и заслуженных деятелей русскоязычного интернета, журналиста и блогера.

Сайт Полит.ру написал, что причиной смерти стала кардиомиопатия (болезнь, связанная с поражением сердечной мышцы).

Антон Носик умер в ночь на 9 июля 2017 года в Подмосковье. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Антон Носик. Краткая биография

Антон Носик родился 4 июля 1966 года в Москве, в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В 1989 году окончил лечебный факультет МГМСУ. В 1990-м репатриировался в Израиль. Работал журналистом. В 1997-м вернулся в Москву.

Является одним из пионеров русскоязычного интернета. В 1996-2001 годах был автором одного из первых блоггерских проектов в Рунете "Вечерний Интернет".

Был инициатором таких известных проектов, как Газета.ру, Лента.ру, Вести.ру, NTV.ru (NEWSru.com). Руководил проектами холдинга Рамблер, в течение нескольких лет был совладельцем израильского сайта "Курсор".

С конца 2005 года являлся соучредителем благотворительного фонда "Помоги.орг".

В 2006-2009 годах работал в компании "СУП", выкупившей LiveJournal ("Живой журнал").

В 2009-2011 годах был главным редактором новостного ресурса Bfm.ru.

В 2011-2012 вновь сотрудничал с компанией "СУП" в качестве медиадиректора.

Был членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 19 июля 2017 г.
Суд отказался снять с Носика обвинение в экстремизме. Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2017 г.
Антон Носик похоронен на еврейском кладбище в Москве
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июля 2017 г.
Антон Носик будет похоронен на еврейском кладбище в Москве
// NEWSru.co.il // В мире // 9 июля 2017 г.
Следственный комитет РФ начал проверку по факту смерти Антона Носика
// NEWSru.co.il // В мире // 9 июля 2017 г.
Умер известный блогер и журналист Антон Носик







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