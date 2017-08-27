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В мире

Число жертв теракта в Барселоне выросло до 16 человек

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:06 блог версия для печати фото
Число жертв теракта в Барселоне выросло до 16 человек

В воскресенье, 27 августа, в больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии, пострадавшая в результате теракта в Барселоне. Об этом говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

По данным властей Каталонии, в больницах Барселоны до сих пор остаются 24 пострадавших. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

17 августа в центре Барселоны автофургон врезался в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая организация "Исламское государство". Позже в этот же день "автомобильный теракт" произошел в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании 130 человек пострадали.

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