Число жертв теракта в Барселоне выросло до 16 человек

В воскресенье, 27 августа, в больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии, пострадавшая в результате теракта в Барселоне. Об этом говорится в сообщении в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии.

По данным властей Каталонии, в больницах Барселоны до сих пор остаются 24 пострадавших. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

17 августа в центре Барселоны автофургон врезался в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяла террористическая организация "Исламское государство". Позже в этот же день "автомобильный теракт" произошел в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании 130 человек пострадали.