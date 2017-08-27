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В мире

Франкфурт первым в Германии запретил BDS, сравнив его с нацизмом

время публикации: 14:33 | последнее обновление: 14:46 блог версия для печати фото
Франкфурт первым в Германии запретил BDS
Франкфурт первым в Германии запретил BDS
Франкфурт первым в Германии запретил BDS

Городской совет Франкфурта принял акт, запрещающий финансировать из казны и использовать принадлежащие городу помещения для проведения мероприятий, связанных с движением BDS, выступающим за бойкот и санкции против Израиля.

Заместитель бургомистра Уве Беккер заявил, что BDS пытается с помощью антиизраильской риторики замаскировать непредвзято антисемитскую политику. "Они используют тот же язык, что и нацисты, призывавшие не покупать у евреев", - подчеркнул он.

"Мы выступаем за справедливое решение палестино-израильского конфликта, в то время как BDS стремится не к этому, а к делигитимации Израиля", - сказал Беккер, призвав и частные организации последовать примеру муниципальных властей.

Франкфурт стал первым городом в Германии, запретившим BDS. Однако вскоре его примеру должен последовать Мюнхен.



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