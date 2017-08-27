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В мире

Столкновения последователей гуру-насильника с полицией, десятки убитых

время публикации: 11:11 | последнее обновление: 11:11 блог версия для печати фото
http://newsru.co.il/world/27aug2017/guru_203.html

По меньшей мере 36 человек погибли и более 500 получили ранения в расположенных на севере Индии городах Панчкула и Сирса в результате столкновений сторонников местного гуру с полицией. Манифестанты громили магазины, жгли правительственные здания, ломали автобусные остановки.

Гуру, называющий себя Святым доктором Гурметом Рам Рахимом Сингхом Джи Инсаном, был взят под стражу 25 августа, после того, как его признали виновным в двух эпизодах изнасилования, причем жертвами стали его же последовательницы. 28 августа будет определена мера пресечения. Подсудимому грозит до семи лет тюрьмы.

Суд будет проведен непосредственно в тюрьме города Рохтак, где содержится гуру. Ожидается, что за вынесением приговора последуют еще более массовые беспорядки – только в штаб-квартире секты находится около 10.000 его последователей. В нескольких населенных пунктах введен комендантский час, там сконцентрированы крупные силы полиции.

Возглавляемая "святым доктором" секта вела пропаганду вегетарианства и боролась с потреблением наркотиков. Согласно оценкам, у него около 50 миллионов последователей. СМИ отмечают, что у подобных духовных наставников нередко есть и частные армии.

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// NEWSru.co.il // В мире // 25 августа 2017 г.
Духовный лидер крупнейшей индийской секты признан виновным в изнасилованиях







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