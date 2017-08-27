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На Волге сел на мель трехпалубный "Илья Муромец"

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:31 блог версия для печати фото
На Волге сел на мель трехпалубный "Илья Муромец"

Недалеко от города Мышкин в Ярославской области сел на мель трехпалубный теплоход "Илья Муромец", шедший вниз по Волге из Москвы в Казань. На борту судна находилось 180 человек, в том числе 130 пассажиров.

Как сообщили агентству Интерфакс"" в главном управлении МЧС по Ярославской области, эвакуации пассажиров, среди которых восемь детей, не потребовалось. Не зафиксировано также разлива топлива.

Направленный на место аварии буксир снял судно с мели. После устранения неисправностей "Илья Муромец" будет готов продолжить движение по маршруту.

Трехпалубное пассажирское судно проекта 588 "Родина" находится в эксплуатации почти 60 лет. Оно было построено в Германской Демократической Республике в 1958 году. Оно прошло полную реконструкцию в 2004-2005 годах. Владелец "Ильи Муромца" - компания "Цезарь Трэвел".

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